Animal Crossing: New Horizons, marito lo rende giocabile con Xbox Adaptive Controller per la moglie malata

Animal Crossing: New Horizons è risultato essere un gioco importante per molte persone in questo periodo di quarantena da coronavirus e questo emerge in maniera ancora più netta in questa storia, che vede coinvolto anche l'Xbox Adaptive Controller, utilizzato per rendere il titolo giocabile da una donna malata.

L'utente Kwip ha riferito la sua storia su imgur, dove sono riportate anche varie foto della stazione da gioco che è riuscito a costruire. È il marito di una donna affetta da una patologia molto aggressiva di sclerosi multipla che le impedisce di utilizzare controller e console in maniera normale.

"Amava i capitoli precedenti di Animal Crossing e mi spezzava il cuore pensare che non riuscisse a giocare con i controlli standard a causa della sclerosi multipla", ha raccontato Kwip nel suo resoconto. Allora il marito si è messo d'impegno e ha escogitato un setup davvero molto interessante, incentrato sull'utilizzo di Xbox Adaptive Controller collegato a Nintendo Switch, principalmente per poter utilizzare Animal Crossing: New Horizons.

La soluzione è ovviamente molto ampia e anche piuttosto costosa (viene riferito un costo di circa 1000 dollari per tutti gli elementi e la lavorazione), ma dovrebbe consentire alla moglie dell'utente di poter giocare ad Animal Crossing: New Horizons e presumibilmente a qualsiasi altro gioco, cosa che chiaramente non ha prezzo.

Anche in questo caso, Xbox Adaptive Controller rappresenta il nucleo principale dell'interfaccia, a cui sono collegati diversi dispositivi di input: nella foto vediamo i grandi tasti custom che ripetono la disposizione di quelli Nintendo Switch e due ampi joystick ai lati che riprendono le funzioni degli stick analogici di Nintendo Switch.

Xbox Adaptive Controller sta trovando numerose applicazioni di questo genere, riuscendo effettivamente a centrare l'obiettivo posto da Microsoft con la sua costruzione, ovvero il fatto di rendere più facilmente accessibili i videogiochi anche a utenti che hanno difficoltà di movimento e coordinazione, come abbiamo visto con il suo utilizzo in connessione con le sedie a rotelle per utilizzarne i comandi con i videogiochi o con l'altra commovente storia in cui la periferica è stata utilizzata per far giocare una ragazza diversamente abile a Zelda.