Nintendo Switch: Xbox Adaptive Controller fa giocare una ragazza diversamente abile a Zelda, Phil Spencer apprezza

L'Xbox Adaptive Controller è stato appositamente modificato da un utente per consentire a una ragazza diversamente abile di giocare con Nintendo Switch e in particolare con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, suscitando l'ammirazione di Phil Spencer.



Xbox Adaptive Controller continua a dimostrarsi uno strumento eccezionale per abbattere le barriere di accessibilità che caratterizzano i videogiochi e la sua grande modularità consente anche di trovare soluzioni differenti per il suo utilizzo.



In questo caso, l'utente Twitter Rory Steel ha costruito un sistema di controllo collegando una sorta di arcade stick a un Xbox Adaptive Controller, collegato a sua volta a Nintendo Switch. Tutto questo ha consentito ad Ava, una ragazza diversamente abile, di poter giocare con la console Nintendo e soprattutto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con il risultato visibile nel breve video riportato qui sotto.



Non si tratta propriamente di un utilizzo standard del controller, considerando che questo è un accessorio ufficiale di Xbox One e PC, ma questo passa ovviamente in secondo piano di fronte a un risultato del genere. È dello stesso avviso anche Phil Spencer, che ha retwittato il video di Rory commentando con "Incredibile. È che sorriso!"





