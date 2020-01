The Witcher serie Netflix, ecco come è stata creata la storia di Yennefer

La storia di Yennefer ha una parte fondamentale nella prima stagione di The Witcher, ma questa è stata in gran parte creata da zero dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e dagli autori della sceneggiatura, partendo da pochi brandelli di storia scritti da Andrzej Sapkowski nei suoi libri.



Una delle caratteristiche più originali della serie Netflix di The Witcher è il fatto di aver presentato i tre personaggi principali: Geralt, Yennefer e Ciri, attraverso una costruzione non cronologica, mischiando elementi tratti dalle storie brevi di Sapkowski con l'epica "saga" che vede invece tutti e tre i protagonisti convivere.



Yennefer ha avuto un ruolo molto importante e la sua storia, che ne racconte le origini di maga in maniera molto estesa, ma questa non risulta nei libri dell'autore originale. In questi, il personaggio compare già ben formata come potente e fascinosa maga, lasciando solo intuire un suo passato travagliato e un aspetto originale diverso da quello che si vede.



"Ci sono un paio di frasi nei libri", ha detto la Hissrich a riguardo, "Solo un paio di frasi dove lei riflette sul suo passato, o dove Geralt lascia intuire qualcosa sul passato di lei", ha spiegato la showrunner. Tuttavia, Hissrich l'idea di fornire una retrospettiva più completa sul passato di Yennefer è stata ritenuta importante per la prima stagione della serie di The Witcher e la ricostruzione delle origini ha richiesto un grande lavoro di scrittura, creando di fatto nuovi elementi della saga: "Gli scrittori e io abbiamo scavato attraverso quelle frasi, le abbiamo messe insieme e poi abbiamo costruito una storia a partire da quelle".