Nintendo Switch, una Touch Pen collegata al Joy-Con Strap spunta in un brevetto Nintendo

Nintendo Switch potrebbe ottenere una Touch Pen collegata direttamente al Joy-Con Strap in futuro, stando a quanto emerso da un brevetto pubblicato di recente ma registrato da Nintendo già la scorsa estate.



L'accessorio di per sé sembra un normale Joy-Con Strap, ovvero il dispositivo con attaccato il laccetto che si aggancia al Joy-Con per utilizzarlo in maniera staccata da Nintendo Switch, ma su una sommità è presente una sorta di protuberanza, con una punta probabilmente in gomma o comunque in materiale che non graffia lo schermo.



Questa punta funzionerebbe proprio come una Touch Pen, ovvero una penna digitale con cui toccare il touch screen di Nintendo Switch. Al di là del semplice utilizzo per selezionare qualcosa, ovvero per toccare il display senza utilizzare le dita, dal brevetto emergono anche delle applicazioni particolari di questo stilo.



Per esempio, il gioco potrebbe essere strutturato in maniera tale da fornire al Joy-Con una vibrazione nel caso in cui si tocchino determinati oggetti sullo schermo (cosa ovviamente funzionante anche senza l'uso della Touch Pen, ma in questo caso potrebbe avere un effetto più diretto, ad esempio a indicare una scelta giusta o sbagliata). In un altro esempio viene mostrato come sia possibile disegnare sul display utilizzando lo stilo, con la possibilità di modificare il tratto alla pressione di un tasto.



Come sempre, un brevetto non implica necessariamente lo sviluppo del prodotto rappresentato o il suo lancio sul mercato, ma in questo caso l'applicazione sembra verosimile, dunque attendiamo eventuali sviluppi su questo particolare accessorio per Nintendo Switch.