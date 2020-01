MediaWorld offerta: 35 euro di sconto per spesa a partire da 100 euro

MediaWorld ha fatto partire questa settimana con una nuova interessante offerta che consente di ottenere uno sconto di 35 euro per qualsiasi spesa superiore ai 100 euro, combinando tre diversi coupon. Oltre all'iniziativa MediaWorld XDays ancora in corso, dunque, è possibile utilizzare questa nuova promozione fino al 22 gennaio 2020 . Si tratta di due codici newsletter e uno sconto aggiuntivo per un totale di tre coupon che consentono di ottenere uno sconto complessivo di 35 euro. In sostanza, per ottenere tale sconto è sufficiente inserire i seguenti codici nello spazio dedicato all'uso di coupon poco prima dell'acquisto finale:

È ovviamente possibile anche utilizzare i tre codici per tre acquisti separati, in ogni caso ognuno di questi può essere utilizzato una volta sola. La limitazione è data dal fatto che il singolo prodotto acquistato deve costare più di 100 euro presso MediaWorld.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.