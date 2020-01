Fortnite, l'iPad Pro ora lo fa girare a 120fps, quattro volte più veloce di Nintendo Switch

Ora l'iPad Pro riesce a far girare Fortnite a 120 fotogrammi al secondo. Per fare un confronto, si tratta di una velocità quattro volte superiore a quella garantita da Nintendo Switch. Considerate che l'iPad Pro è uscito nel 2018.



Epic Games ha rilasciato un aggiornamento apposito di Fortnite per sistemi iOS, che introduce il supporto per i 120fps e, tra le altre cose, aggiunge il supporto per i thumbstick dei controller. Stando a chi li ha provati, i 120fps di Fortnite su iPad Pro fanno la differenza, nonostante non siano completamente stabili, visto che di tanto in tanto vengono registrati dei cali a 100fps o addirittura a 90fps.



Da notare che selezionando la modalità a 120fps la risoluzione viene abbassata in automatico e il livello di dettaglio viene impostato su Medio. Per giocare a livello di dettagli Alto bisogna accontentarsi dei 60fps, mentre per il livello di dettaglio Epico dei 30fps. Essendo Fortnite un gioco online noi tenderemmo a preferire la fluidità al dettaglio, ma spetta ai singoli giocatori scegliere.



Sempre come confronto, ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One di Fortnite girano a 60fps, mentre come già detto quella Nintendo Switch a 30fps. L'unica versione con il framerate libero è quella PC.