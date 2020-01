Dragon Ball Z: Kakarot primo nelle vendite nel Regno Unito

Dragon Ball Z: Kakarot di Bandai Namco ha debuttato in prima posizione nelle classifiche inglesi di questa settimana, che per il resto non offrono grosse sorprese. La maggior parte delle vendite di Dragon Ball Z: Kakarot sono state fatte su PS4, che conta il 73% delle copie vendute.



Del resto si tratta dell'unico lancio degno di nota del periodo, quindi la concorrenza non era moltissima. Tutte le altre posizioni sono occupate da nomi noti come Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 e Star Wars Jedi: Fallen Order. Tranquilli, c'è anche l'immancabile GTA 5. Da notare la presenza di diversi titoli per Nintendo Switch, segno dell'ottima presa della console nel territorio inglese.

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order WarioWare Gold Luigi's Mansion 3 Mario Kart 8 Deluxe Yo-Kai Watch Super Smash Bros. Ultimate