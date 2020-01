Nintendo Switch, un Metroid 2D e un nuovo Paper Mario in uscita nel 2020?

Nintendo Switch vedrà l'uscita nel corso del 2020 di un Metroid 2D e di un episodio tradizionale di Paper Mario, stando a quanto riportato da una nota leaker.



In una serie di post su Twitter, Sabi ha parlato appunto di un secondo Metroid previsto per quest'anno: qualcosa di diverso da Metroid Prime 4, caratterizzato da un'impostazione bidimensionale ma senza legami con Metroid Fusion.



Per quanto riguarda Paper Mario, la leaker ha scritto che si tratta di un gioco che riporterà la serie alla sua formula originale, dunque un episodio di stampo tradizionale per il franchise Nintendo.



Entrambi i rumor sembrano arrivare da una fonte attendibile, ma chiaramente bisognerà attendere conferme ufficiali per essere certi che non si tratti di semplici voci prive di fondamento.