Cyberpunk 2077: vale la pena di attendere, assicura il senior level designer

Cyberpunk 2077 è stato rinviato, ma per questo gioco vale la pena di attendere: un'importante rassicurazione nei confronti degli utenti che arriva dal senior level designer Miles Tost.



"Ci dispiace avervi deluso, ma alla fine ne sarà valsa sicuramente la pena", ha scritto Tost su Twitter, riferendosi chiaramente al rinvio di Cyberpunk 2077. "Grazie per il vostro continuo supporto."



È indubbio che Cyberpunk 2077 sia un progetto terribilmente ambizioso per via dell'ampio open world, dei personaggi e delle meccaniche implementate da CD Projekt RED.



Prevedere esattamente le tempistiche di sviluppo per una produzione così mastodontica non era semplice, e così il team polacco ha dovuto posticipare la data di lancio.



Tuttavia l'esperienza e il talento dello studio restano ottime garanzie circa la qualità finale del gioco: da questo punto di vista non possiamo che credere alle parole di Tost.





Hey, we're sorry if we let you down, but it will be worth it in the end for sure. Thank you for your continuous support. https://t.co/DRvpCwvVtI