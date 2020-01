Xbox, Phil Spencer è un vero giocatore: ecco le sue statistiche MyDecadeOnXbox

Phil Spencer, carismatico capo della divisione Xbox, è un giocatore appassionato: lo dimostrano le sue statistiche degli ultimi dieci anni, estrapolate da TrueAchievements.



Come tanti altri utenti, Spencer ha effettuato l'accesso alla pagina MyDecadeOnXbox e condiviso i suoi risultati, gli achievement e i giochi con cui si è cimentato più spesso durante il decennio appena trascorso.



Dalle sue stat viene fuori un profilo con un gamerscore di 54.735 punti, 424 titoli giocati e 2.586 obiettivi sbloccati, di cui 456 rari. Scopriamo inoltre che Phil predilige Xbox One, su cui ha passato il 62% della sua attività videoludica.



Il gioco completato più rapidamente da Phil Spencer è il toccante What Remains of Edith Finch, mentre il completamento più raro è nientemeno che Candleman, l'avventura a base puzzle di CMGE.



Infine le serie preferite del boss di Xbox: al primo posto il franchise di Forza Motorsport, seguito da Halo e da Destiny.