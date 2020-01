The Surge 2, espansione Kraken e Premium Edition disponibili con trailer

The Surge 2 ha visto l'arrivo dell'espansione Kraken e della Premium Edition, ora disponibili su PC, PS4 e Xbox One, come testimonia anche il trailer che trovate qui sopra.



L'espansione Kraken aggiunge moltissimi contenuti in una nuova storyline che include nuove ambientazioni, armi, impianti e armature da scoprire e "craftare".



Sali a bordo della VBS Krakow un'enorme portaerei in disarmo convertita in abitazione per personaggi ricchi e famosi. Robot da battaglia, sistemi di sicurezza impazziti e un imponente boss ti metteranno duramente alla prova!



La Premium Edition di The Surge 2 include il gioco base, l'espansione Kraken e tutti i DLC rilasciati fino a questo momento tra cui: "URBN Gear Pack", "Public Enemy Weapon Pack" e "Jericho's Legacy Gear Pack".