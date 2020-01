Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X? Nessun piano concreto oltre a PC, PS4 e Xbox One, per CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 non è ancora confermato per PS5 e Xbox Series X, CD Projekt RED ha sostanzialmente ribadito quanto detto ormai diverse volte nei mesi passati, ovvero che attualmente non c'è nessun piano preciso per la next gen, con il team concentrato a portare il gioco su PC, PS4 e Xbox One.



Durante la conferenza organizzata d'urgenza nella giornata di ieri, conseguente alla decisione di rinviare Cyberpunk 2077, CD Projekt RED è tornata sull'argomento PS5 e Xbox Series X ma senza particolari novità, evidentemente i lavori sulle piattaforme di attuale generazione sono già abbastanza impegnativi per poter pensare anche alle console in arrivo.



"Al momento, Cyberpunk è previsto per PS4, Xbox One e PC, nulla è cambiato per quanto riguarda questi piani", ha affermato il CFO Piotr Nielubowicz nel corso della conference call, "Stiamo procedendo con gli stessi piani che abbiamo stabilito", ha inoltre ribadito il CEO Adam Kiciński, spiegando come Cyberpunk 2077 sia stato sempre progettato per PS4 e Xbox One.



Tuttavia, Kiciński ha dimostrato la solita apertura verso PS5 e Xbox Series X: "Stiamo pensando alla prossima generazione, ma per ora siamo concentrati sulle console attuali, quel piano è ancora valido". Detto questo, ovviamente c'è da tenere in considerazione che Cyberpunk 2077 dovrebbe comunque funzionare senza problemi su PS5 e Xbox Series X, vista la compatibilità estesa delle due console con la generazione attuale, ma probabilmente, almeno al lancio, il gioco non conterrà modifiche tecniche sostanziali per sfruttare al meglio i nuovi hardware, stando così le cose.