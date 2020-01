Da Goku Ultra Istinto a Joker: personaggi belli ma controversi

Goku Ultra Istinto come DLC in Dragon Ball Fighterz, Joker in Mortal Kombat 11 e Byleth in Super Smash Bros. Ultimate. Si sa ancora poco sul primo mentre gli ultimi due si presentano come personaggi DLC divertentissimi da giocare: fuori di testa e imprevedibile Joker, versatile e ricco di strumenti a disposizione Byleth. Eppure perché il loro annuncio è stato accolto in maniera tiepida da moltissimi appassionati di ciascun picchiaduro? In questo video Aligi racconta tutti i dettagli, ma nei commenti vi invitiamo a farci sapere qual è la vostra opinione se siete giocatori di Fighterz, MK11 o Super Smash Bros. Ultimate.