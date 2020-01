The Last of Us è il miglior gioco del decennio, secondo gli utenti di Metacritic

The Last of Us è risultato il miglior gioco del decennio nella speciale classifica stilata sulla base dei voti assegnati dagli utenti di Metacritic, che hanno partecipato al sondaggio apposito.



In base ai voti pervenuti al celebre aggregatore di siti, la classifica vede The Last of Us (e The Last of Us Remastered) al primo posto con 331 voti, seguito da The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 163 voti, con The Witcher 3: Wild Hunt a chiudere il podio.



C'è da dire che il campione di utenti preso in esame è alquanto piccolo, trattandosi di 2.600 persone, tuttavia la classifica dei migliori giochi del decennio secondo gli utenti Metacritic ha sicuramente una certa rilevanza per avere una fotografia dei gusti di buona parte del pubblico. La riportiamo qua sotto con all'inizio il voto Metascore che emerge come media da parte della critica specializzata, il titolo e la quantità di voti ottenuti.



Migliori giochi del decennio secondo gli utenti Metacritic:

95 - The Last of Us/The Last of Us Remastered - 331 voti 97 - The Legend of Zelda Breath of the Wild - 163 voti 92 - The Witcher 3 Wild Hunt - 118 voti 97 - Red Dead Redemption 2 - 63 voti 96 - Mass Effect 2 - 42 voti 92 - Bloodborne - 37 voti 94 - The Elder Scrolls V Skyrim - 32 voti 94 - God of War - 32 voti 97 - Grand Theft Auto V - 31 voti 89 - Dark Souls - 30 voti