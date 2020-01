The Witcher serie Netflix, Kristofer Hivju de Il Trono di Spade nel cast?

The Witcher potrebbe vedere l'ingresso di Kristofer Hivju nel cast durante la seconda stagione della serie Netflix, stando ad alcune voci che circolano con una certa insistenza.



Noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Tormund Giantsbane ne Il Trono di Spade, Hivju è stato taggato in alcuni post del regista Stephen Surjik, al lavoro proprio sulla seconda stagione di The Witcher.



Non si trattava chiaramente di tag casuali: Surjik sta cercando le location migliori per le riprese dello show e in alcuni scatti ha chiamato in causa non solo il già citato Kristofer Hivju ma anche Henry Cavill e Anya Chaoltra.



I riferimenti all'accaduto, incluso uno scambio di commenti in cui il regista non smentiva la partecipazione di Hivju, sono stati poi cancellati. Non abbastanza in fretta, però...