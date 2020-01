Il Trono di Spade: La Casa del Drago, il prequel ha un periodo di uscita?

La Casa del Drago, il prequel de Il Trono di Spade, ha finalmente un periodo di uscita, rivelato dal presidente di HBO Casey Bloys.



Stando alle parole di Bloys, la serie de La Casa del Drago, che rivelerà nuovi retroscena sulla dinastia dei Targaryen, dovrebbe andare in onda nel corso del 2021. Si tratta tuttavia solo di una supposizione, per quanto la fonte sia prestigiosa.



House of the Dragon, questo il titolo originale dello show, ha avuto il via libera ufficiale a ottobre e vedrà George R.R. Martin in persona, accompagnato da Ryan Condal, nel ruolo di showrunner, mentre il regista Miguel Sapochnik farà da executive producer.



Bloys ha inoltre parlato dei motivi per cui l'altro spin-off di Game of Thrones, con Naomi Watts, è stato cancellato: "I pilot a volte funzionano, a volte no", ha detto il presidente di HBO. "Direi che questo è stato un ottimo esempio. Non c'era un particolare aspetto del progetto che indicherei come un possibile problema."