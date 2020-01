Samsung Galaxy S20, primo benchmark su Geekbench per il modello 5G

Samsung Galaxy S20 è comparso su Geekbench con un primo benchmark che sembrerebbe fare riferimento al modello 5G, quello più compatto.



Caratterizzato dal model number SM-G981U, il benchmark del Samsung Galaxy S20 riporta un punteggio di 561 nelle performance single core e 2358 in quelle multi-core, indicando un processore Snapdragon 865 per il dispositivo testato.



Parliamo in ogni caso di una prova effettuata su di un prototipo: la versione finale del terminale dovrebbe far totalizzare numeri superiori, visto che allo stato attuale staremmo parlando di un device che non distacca il Galaxy S10.



Secondo quanto riportato dagli ultimi leak, il modello sottoposto al benchmark dovrebbe essere quello equipaggiato con schermo da 6,2 pollici, 12 GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e lo stesso chipset che troveremo nelle altre versioni, con il già citato Snapdragon 865 e un Exynos 9830.