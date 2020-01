Fortnite: Palla 8 VS Palla in buca, ultime sfide a tempo straordinario

Dopo il set di sfide Rippley VS Slime, anche il gruppo di Palla 8 VS Palla in buca è ora disponibile per il completamento su Fortnite Capitolo 2. Quelle appena citate potrebbero essere le ultime missioni a tempo straordinario pensate da Epic Games per Fortnite Capitolo 2 Stagione 1.

A partire da Fortnite Capitolo 2, la modalità di proposta delle sfide a tempo straordinario da parte di Epic Games è cambiata drasticamente: adesso non è più presente un solo set con molte Skin da sbloccare, ma un set di sfide specifico per ogni singola Skin con costume aggiuntivo. Completando Rippley VS Slime, ad esempio, sbloccherete il costume viola per la Skin Slime; completando Palla 8 VS Palla in buca, invece, un costume dorato per Palla 8.

Anche per questo set vale la regola delle sfide progressive: ogni volta che porterete a termine una missione su Fortnite Capitolo 2, sbloccherete automaticamente la successiva, e guadagnerete ogni volta anche 52.000 punti esperienza. Ecco qui di seguito le prime missioni pensate da Epic Games (anche la difficoltà è progressiva, ma mai davvero esagerata).

Ottieni medaglie Avvoltoio oro perquisendo forzieri, lama o consegne di rifornimenti

Ottieni encomi da Specialista FA in partite diverse

Atterra in un luogo indicato in partite diverse