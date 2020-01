Samsung Galaxy S20, display a 120 Hz e video a 8K nell'ultimo leak

Samsung Galaxy S20 sarà equipaggiato con un display in grado di supportare una frequenza di refresh di 120 Hz, stando agli ultimi leak emersi online.



Sembra tuttavia che questa modalità di visualizzazione potrà essere utilizzata solo passando dalla risoluzione di default di 1440p a quella "ridotta" di 1080p. Lasciando le impostazioni standard, il Samsung Galaxy S20 funzionerà con i canonici 60 Hz.



Alcune delle versioni dello smartphone potranno girare video a 8K, sebbene con il limite dei 30 frame al secondo, oppure a 4K stabilizzati e 60 fps. Per il momento ci sono alcune incongruenze relative alle informazioni sulle fotocamere, ma ormai non manca molto perché tutto sia chiaro.



Come già riportato, Samsung presenterà infatti i suoi nuovi terminali durante l'evento Galaxy Unpacked 2020, che si terrà l'11 febbraio.