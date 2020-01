Fortnite: interesse e supporto sono ai minimi storici, secondo un leaker

Se giocate abitualmente a Fortnite Capitolo 2 vi sarete accorti che, da Natale 2019 in poi, non vi sono stati poi molti stimoli per tornare giorno dopo giorno a giocare. Certo, per un periodo di tempo gli sviluppatori sono stati in ferie, ma questo è accaduto lo scorso anno, senza che l'interesse per il gioco ne risentisse.

Ora, secondo HYPEX, storico leaker e dataminer di Fortnite Capitolo 2, il titolo di Epic Games avrebbe appena toccato i suoi minimi storici: interesse da parte dei giocatori, ma anche il supporto da parte degli sviluppatori, non sarebbero mai puntato così in basso. Facile capire i motivi: a parte le Skin di Star Wars, è da un mese che Fortnite non ospita eventi di rilievo (aveva abituato i giocatori anche a tre collaborazioni nel giro di cinque settimane); inoltre l'Aggiornamento 11.40, inizialmente previsto ad inizio gennaio 2020, è tuttora latitante.

E di problemi, glitch e bug da correggere ce ne sono parecchi, sia in Fortnite Battaglia Reale che in Fortnite Salva il Mondo. I sostenitori del titolo sono convinti che Epic Games stia puntando tutto sulla nuova stagione del Capitolo 2: ricordiamo che la stagione 1 è stata infatti prolungata fino ai primi giorni di febbraio 2020.

I don't like hating on the game, but i think Fortnite right now is literally at the lowest point ever.. — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) January 13, 2020