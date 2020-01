Huawei P40 Pro, nuove immagini dello smartphone mostrano display, fotocamera e colori

Spuntano nuovi render su Huawei P40 Pro, il nuovo smartphone che rappresenterà il top di gamma dei prossimi mesi per la compagnia cinese, dai quali possiamo trarre un'idea più precisa della forma del display, della fotocamera posteriore e dei colori in cui sarà disponibile.



Da notare il fatto che non si tratta ancora di immagini ufficiali, ma di un render diffuso su internet che tuttavia ha un'aria decisamente verosimile. Rispetto anche a quanto emerso sul P40 standard, Huawei P40 Pro sembra avere una fotocamera aggiuntiva, portando il totale degli elementi a quattro fotocamere presenti nella parte posteriore dello smartphone, oltre al flash LED.



Il display si mostra ampio, con un AMOLED da 6,7 pollici, mentre le colorazioni che compaiono nella foto sono Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue e Ice White, probabilmente le stesse varianti che saranno disponibili anche per il P40 standard.



In base a quanto emerso finora, la dotazione fotografica dovrebbe essere importante: sensore principale da 52 MegaPixel, sensore grandangolare, cam periscopio per lo zoom ottico 10X e un sensore ToF per la scansione 3D degli oggetti e per altre funzionalità AR.



In termini di hardware principale dovremmo trovare il Kirin 990 5G come SoC, con variante contenente RAM da 12GB e 512GB di archiviazione.