Fortnite, Deadpool X-Force: skin di Domino, Cable e Psylocke disponibili: prezzi e dettagli

Tre nuove skin di Marvel Studios debuttano proprio in questo momento su Fortnite Capitolo 2, accompagnando così il rilascio delle sfide della Settimana 9 di Deadpool. Sono gli eroi della X-Force, e potranno essere acquistati singolarmente o in gruppo nel negozio di Epic Games.

Epic Games ha stretto una nuova collaborazione con Marvel Studios, così da introdurre su Fortnite Capitolo 2 gli eroi della X-Force: Domino, Cable e Psylocke. Ciascuna di queste skin può essere acquistata al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; vi sono poi degli accessori opzionali come deltaplani, dorsi decorativi e picconi (strumenti raccolta). Ad esempio, il pacchetto completo dei costumi viene proposto in un bundle da 3000 V-buck (30 euro al cambio) ed include tutte le skin con tre dorsi decorativi; idem per un secondo bundle che include a sua volta picconi e deltaplano.

Gli oggetti della X-Force di Deadpool resteranno disponibili inizialmente per qualche giorno, e del resto con la Stagione 2 prolungata fino a giorno faranno anche in tempo a tornare più di una volta. Eccovi anche il trailer della X-Force; cosa ne pensate di questi contenuti? Vi piacciono? Costano troppo? Li comprerete? A voi la parola.