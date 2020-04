Streets of Rage 4 ha una nuova data di uscita, annunciata la modalità Battle in trailer

Streets of Rage 4 ha infine una data di uscita precisa, annunciata oggi da Guard Crush Games e fissata per il 30 aprile 2020 su tutte le piattaforme previste, ovvero PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, oltre alla nuova modalità Battle presentata nel trailer riportato qui sopra.

Streets of Rage 4 riprende la struttura tipica della storica serie Sega come picchiaduro a scorrimento con grafica in 2D, recuperando un po' le atmosfere da lotta metropolitana che caratterizzavano gli episodi classici anche se l'adattamento modernizzato appare ovviamente alquanto diverso.

In ogni caso, l'intento è stato quello di cercare di mantenersi il più vicino possibile a quello che erano gli originali e la cosa è dimostrata anche dalla presentazione della Battle Mode, una modalità che è ripresa da quella presente nel secondo e terzo capitolo e inserita anche in Streets of Rage 4.

La Battle Mode mette in scena una sorta di combattimento a squadre in arena, riprendendo dunque la meccanica dello scontro tipica del gioco ma inserendola in un contesto diverso rispetto al normale scorrere dei livelli con i vari nemici che attaccano in massa.

Per il resto, Streets of Rage 4 presenta i personaggi storici Axel, Blaze e Adam oltre ai nuovi arrivi Flloyd Iraia e Cherry Hunter, oltre ovviamente a nuove tecniche di combattimento per i personaggi vecchi e nuovi. Il tutto è stato disegnato a mano, sia per quanto riguarda gli sprite che i 12 livelli nel gioco.

Di recente abbiamo saputo che Streets of Rage 4 sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio Microsoft. La data di uscita ufficiale era prevista inizialmente per il 23 aprile ma è stata spostata, sebbene non di molto, alla fine del mese.