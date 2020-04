GameStop: dopo la Lombardia, al via il piano di riapertura dei negozi nel resto di Italia

GameStop ha comunicato ufficialmente il suo piano per la riapertura dei punti vendita in Lombardia e in Italia seguendo le disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020.

Un piano che vi avevamo anticipato in anteprima qualche giorno fa, accompagnato dalle accompagnato dalle perplessità di alcuni lavoratori della catena che ci avevano contattato. Dopo i primi giorni di sperimentazione, adesso GameStopZing vuole estendere le riaperture anche al di fuori della Lombardia.

Ecco di seguito il loro comunicato integrale:

"In ottemperanza alle disposizioni normative ed a seguito dell'ultimo DPCM del 10 Aprile 2020 e delle disposizioni adottate dalle singole Regioni, abbiamo riaperto alcuni punti vendita in Lombardia e ci accingiamo ad aprirne altri la prossima settimana in tutta Italia.

Il principio utilizzato per definire la riapertura graduale è stato quello di analizzare i processi migliorandoli insieme ai nostri colleghi in store così da offrire, a chi ne avesse bisogno, tutti i servizi GSZ, sempre in ottemperanza della legge e nel rispetto delle regole.

Poiché per GameStopZing la salvaguardia dei nostri colleghi e dei nostri clienti, su cui lavoriamo costantemente, è la cosa più importante, desideriamo rassicurare ed affermare con forza che tutti gli acquisti avverranno nel totale rispetto della normativa e della salute collettiva.

I nostri negozi sono stati aperti rispettando tutte le procedure di sicurezza emanate dando inoltre, ci teniamo a sottolineare, la possibilità di tornare a lavorare in maniera del tutto volontaria.

Allo stesso tempo, la riapertura graduale ci sta permettendo di migliorare continuamente tutto il processo grazie ai feedback dei nostri ragazzi impegnati in store.

Dall'inizio di questo periodo complicato abbiamo lavorato incessantemente sul fronte della sicurezza e della salute collettiva, chiudendo tempestivamente tutti i nostri negozi ed attivando per il personale di sede lo smart working. Queste azioni ci hanno permesso di poter tutelare i nostri dipendenti e garantire a tutti i nostri clienti gli stessi servizi e la stessa efficienza attraverso il nostro canale e-commerce, potenziato grazie ad un grande lavoro di squadra, per poter garantire acquisti in totale sicurezza, comodamente da casa.

Abbiamo, inoltre , attivato una procedura di conversione online di tutti gli acquisti prenotati nei nostri negozi: chi lo desidera può comodamente acquistare online il prodotto prenotato utilizzando la caparra già versata in negozio. Crediamo nel valore del nostro lavoro e la soddisfazione dei nostri clienti ci dimostra ogni giorno che abbiamo intrapreso la giusta strada.

Vogliamo infine ricordare ancora una volta che tutti gli acquisti, in questo difficile momento che ci auguriamo passi in fretta, possono essere effettuati online sul nostro e-commerce e comodamente ricevuti a casa. La riapertura di alcuni nostri negozi è il primo passo verso un graduale ritorno alla normalità sui cui, con tenacia, stiamo lavorando e ci permetterà inoltre di poter tutelare migliaia di posti di lavoro.

È doveroso, infine, ribadire che nessuna corsa allo shopping è stata da noi comunicata. Resta sempre valido l'invito a tutti i nostri clienti di uscire di casa solo se strettamente necessario e di usufruire del nostro e-commerce per tutti gli acquisti.