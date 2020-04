Halo: The Master Chief Collection su PC, la beta di Halo 2 parte oggi

Halo: The Master Chief Collection su PC continua il suo percorso di evoluzione, con Halo 2 destinato a rappresentare la prossima estensione della raccolta e dunque con il processo di lavorazione in corso che passa necessariamente attraverso la beta pubblica, in partenza proprio oggi per chi fa parte del circolo Halo Insider.

Dunque a partire da oggi, venerdì 17 aprile, Halo 2 si trova in fase di open beta dedicata a coloro che fanno parte del programma Insider, ma l'introduzione del secondo capitolo all'interno di Halo: The Master Chief Collection dovrebbe ormai essere prossima.

Anche in questo caso, si tratta della versione Anniversary di Halo 2, ovvero quella rimasterizzata e rielaborata in maniera piuttosto profonda, mantenendone la struttura originale per quanto riguarda gameplay e level design ma con un miglioramento generale dell'aspetto grafico.

Verrà inserito nella raccolta anche l'Halo 2 originale, che era d'altra parte selezionabile in ogni momento all'interno di Halo 2: Anniversary e anche questo viene sottoposto al test flight degli insider, come si conviene a ogni capitolo inserito in Halo: The Master Chief Collection.

Non c'è ancora una data di uscita per il capitolo in questione, che potrà essere acquistato singolarmente come successo per quelli usciti in precedenza oppure potrà essere scaricato gratuitamente da chi ha già acquistato il pacchetto completo di Halo: The Master Chief Collection.

Halo: Combat Evolved Anniversary per PC è uscito all'inizio di marzo, ovvero il primo capitolo della serie che è arrivato però per secondo all'interno della raccolta in versione PC, seguendo il primo lancio di Halo: Reach, che ha rappresentato l'avvio della conversione del gioco su Windows 10.