Windows 10, il nuovo Launcher in stile Spotlight arriverà a maggio

Windows 10 includerà presto un nuovo Launcher progettato sullo stile del tipico Spotlight di Mac OS, previsto arrivare sul sistema operativo Microsoft a maggio ma ancora senza una data di lancio precisa.

Microsoft sta lavorando già da tempo alla nuova funzionalità, emersa in maniera pubblica già lo scorso gennaio, ma la prima beta pubblica è prevista solo per maggio, periodo dal quale partirà dunque il test ufficiale. Si tratta di un nuovo sistema di lancio delle applicazioni che dovrebbe semplificare un po' la vita a chi non ama utilizzare il pannello Start, allineando lo stile di utilizzo a quello dello Spotlight dei Mac.

Il concetto è sostanzialmente lo stesso del classico comando Win + R, solo che in questo caso la barra appare in posizione centrale sullo schermo con una grafica molto più gradevole e soprattutto dovrebbe migliorare sensibilmente l'utilizzo attraverso nuovi algoritmi e sistemi di riconoscimento e ricerca dei file all'interno del computer.

Il risultato dovrebbe essere un sistema immediato e molto veloce, che consente di lanciare applicazioni semplicemente digitando qualche lettera che ne compone il nome, oppure effettuare una ricerca molto più comoda e veloce tra i file immagazzinati nell'hard disk.

A differenza di Spotlight, il nuovo Launcher di Windows 10, come il comando Win + R, consentirà comunque di accedere al prompt di comandi, al registro e a funzioni powershell, solo che lo farà in maniera molto più veloce e stilosa, a quanto pare.

Per quanto riguarda Windows 10, sono emersi di recente problemi per Windows Defender con l'aggiornamento 1.313.1638.0, mentre Microsoft ha riferito che supporterà Windows 10 1809 fino a novembre 2020.