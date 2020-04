Windows 10 1809, Microsoft lo supporterà fino a novembre 2020

Apprendiamo nella giornata di oggi, tramite una comunicazione che arriva direttamente da Microsoft, come la società in questione abbia confermato un supporto esteso per Windows 10 1809. Adesso il sistema operativo verrà supportato fino al prossimo novembre 2020, infatti.

Tutto ciò è avvenuto a causa degli eventi legati al coronavirus, che ricorderemo brevemente in questa sede. Lo scorso marzo 2020, come prima cosa, Microsoft aveva confermato un'interruzione per gli aggiornamenti opzionali di Windows 10: al lavoro ci sono infatti meno dipendenti del previsto, ed è meglio che si focalizzino sugli update più importanti. Di conseguenza, anche alcune versioni del sistema operativo il cui supporto avrebbe dovuto concludersi nel mese in questione sono state "graziate", con un ciclo vitale di conseguenza prolungato. Windows 10 1809 rientra tra queste ultime.

Il supporto a Windows 10 1809 avrebbe dovuto concludersi il prossimo 12 maggio 2020, un bel problema per gli uffici Italiani e di tutto il mondo che non avrebbero avuto modo di aggiornarsi in queste condizioni di pandemia. Per questo motivo Microsoft ha deciso di far slittare il tutto la prossimo autunno 2020, precisamente al mese di novembre 2020. In questo modo, anche nel nostro paese ci sarà tutto il tempo per adeguarsi. Si spera.

