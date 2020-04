Windows 10, problemi con il cursore del mouse: come migliorarne la visibilità

Windows 10 è ormai il sistema operativo più utilizzato al mondo, ma nonostante aggiornamenti settimanali e incessanti non tutti le sue funzionalità sono attualmente perfette. Per esempio, anche nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato dei problemi al cursore del mouse. O comunque li hanno riscoperti dopo tanto tempo.

Questa volta non si tratta di problematiche apportate a Windows 10 con gli ultimi aggiornamenti, come per esempio quella recente relativa alla connettività del dispositivo. Più in generale al centro dell'attenzione vi sono i piccoli difetti di sempre: l'utente Hal06, ad esempio, ha segnalato su Bleeping Computer di essere passato recentemente a Windows 10. E adesso non riesce più a vedere il cursore del mouse, senza sapere se si tratti di un problema suo o di Windows 10 in sé; di certo ha dichiarato di essere sicuro che in precedenza era in grado di vederlo.

Ecco allora una soluzione per migliorare la visibilità del cursore del mouse: è sufficiente selezionare il menù Start, poi Impostazioni, quindi la voce Dispositivi e Mouse. Qui bisognerà navigare nel nuovo menù noto come Impostazioni correlate e selezionare Regola le dimensioni del mouse e del cursore; in alternativa è anche possibile fare riferimento a Opzioni aggiuntive per il mouse.

Riassumendo, aumentare le dimensioni del cursore del mouse sembra risolvere i suoi problemi su Windows 10, relativi alla visibilità dello stesso. Ricapitoliamo in un pratico elenco tutti i passaggi da seguire.

Selezionare Menù Start

Selezionare Impostazioni

Selezionare Dispositivi

Selezionare Mouse

Recarsi nelle Impostazioni correlate

Selezionare Regola le dimensioni del mouse e del cursore

In alternativa selezionare Opzioni aggiuntive per il mouse