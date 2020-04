Mortal Shell, nuovi video per il nuovo soulslike per PS4, PC e Xbox One

A pochi giorni dall'annuncio, Mortal Shell torna in una serie di nuovi video che mostrano le qualità e il gameplay del nuovo soulslike per PS4, PC e Xbox One in azione.

Sono passati solo pochi giorni dal trailer d'annuncio, ma gli sviluppatori di Cold Symmetry hanno voluto pubblicare nuove sequenze di gameplay di Mortal Shell. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un gioco in stile Dark Souls che prova a prendere in prestito alcuni elementi da Sekiro: Shadows Die Twice e altri persino da God of War.

Il risultato sembra molto interessante e ambizioso, anche grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4, e il fatto che sia in lavorazione presso uno studio indipendente dà a tutto il progetto un certo fascino. Anche se alza esponenzialmente il rischio che si generi semplicemente un grosso buco nell'acqua. Comunque Mortal Shell dovrebbe essere in lavorazione ormai da diversi anni e la sua uscita è prevista per l'autunno del 2020.

I nuovi video mostrano alcune scene estrapolate a caso dal gioco, come un massiccio colpo di un mostro gigantesco, un combattimento contro una avversario sputafuoco o un'efficace counter. L'ultimo filmato mostra uno spettacolare mostro uscire da uno specchio d'acqua apparentemente immobile per divorare in un sol boccone lo sventurato protagonista.

Le atmosfere e gli elementi dei soulslike sembrano lì esattamente dove dovrebbero essere. Speriamo che lo studio saprà mantenere queste aspettative.