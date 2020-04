TikTok: un miliardo di installazioni su Google Play Store, record per l'app

TikTok ha raggiunto la quota di un miliardo di installazioni sul Google Play Store, il più noto store digitale per mettere in download le applicazioni su smartphone e dispositivi Android. Si tratta di un vero e proprio record per l'app in questione, che non aveva mai vantato prima un traguardo così importante.

Con il miliardo di download effettivi, TikTok si inserisce in quel gruppo di applicazioni che hanno superato il miliardo di installazioni; la prossima linea di demarcazione è fissata ai cinque miliardi, e chiaramente arrivare a questo nuovo record sarà tutt'altra storia. Da notare come di recente TikTok sia stata anche segnalata come applicazione gratuita più scaricata tra tutte quelle disponibili, dettaglio che ha sicuramente contribuito al raggiungimento del miliardo di download dal Google Play Store. Vi raccomandiamo di mettere in download da quest'ultimo solo applicazioni attendibili, dato che i malware pare siano all'ordine del giorno.

Secondo la redazione di Digital Information World, TikTok è stata favorita dalla pandemia globale legata al coronavirus. Con la popolazione costretta in casa praticamente in tutti i paesi del mondo, l'app in questione sarebbe semplicemente perfetta per ingannare la noia e divertirsi un po', creando piccoli video musicali fuori di testa. Ovviamente TikTok si è mostrata sensibile anche a questi problemi, riducendo il consumo del traffico internet necessario al suo funzionamento.

Ricordiamo che recentemente TikTok ha sfidato Spotifiy con Resso, il nuovo servizio di musica in streaming che potrebbe permetterle di "fare il salto".