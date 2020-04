Dragon Ball Super, Majin Bu e il suo potenziale trascurati da manga e anime?

Dragon Ball Super ha portato l'opera di Akira Toriyama su altri livelli, soprattutto per quanto riguarda la potenza dei singoli personaggi, buoni o cattivi che siano. Goku e Vegeta, per esempio, sono diventati praticamente degli dei: eppure sono in molti a ritenere che Majin Bu non abbia ricevuto un trattamento adeguato.

Secondo la redazione di CBR.com, Majin Bu e il suo potenziale sono stati trascurati da manga e anime di Dragon Ball Super fino a questo momento. Ciò è avvenuto principalmente nell'anime, senza alcuna spiegazione valida da parte degli autori Toriyama e Toyotaro, tra l'altro. Va bene che i livelli di potenza di Dragon Ball siano ad oggi opinabili, ma Majin Bu sul finire di Dragon Ball Z poteva tenere testa tranquillamente a Majin Vegeta, a Gotenks in forma base, persino a Goku trasformato in Super Saiyan di Terzo Livello.

Cos'è successo in Dragon Ball Super, invece? Beh, tanto per cominciare Majin Bu è stato facilmente messo KO da Bills (anche noto come Lord Beerus, dio della distruzione dell'universo di Goku e Vegeta). Poi, nel Torneo della Sopravvivenza degli Universi Majin Bu non ha potuto neppure aiutare i compagni: prima ha fallito il test scritto, infine si è addormentato prima dell'inizio dei combattimenti. Persino Junior, C17 e il Maestro Muten (il Genio delle Tartarughe di Mare) hanno avuto a disposizione più visibilità.

Qui cominciano spoiler e indiscrezioni sull'arco narrativo di Moro nel manga, attenzione. Finalmente pare che Majin Bu buono abbia riavuto un po' di attenzione per quanto riguarda il suo personaggio in sé e il rispettivo potenziale, offrendo supporto contro il divoratore di pianeti, persino risvegliando il Grande Kaioshin. Anche qui, tuttavia, il suo intervento è durato poco e il simpatico mostro viola è presto tornato a dormire...

Riuscirà Akira Toriyama finalmente a dare risalto a Majin Bu in Dragon Ball Super? O tutta l'attenzione verrà ancora una volta riservata a Goku e Vegeta? Vi terremo aggiornati.