Xbox Series X, due importanti eventi digitali in arrivo a maggio e giugno?

Xbox Series X sarà protagonista di due importanti eventi digitali che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno, stando a quanto riportato da un noto leaker.

Secondo questa fonte, l'evento di maggio sarà focalizzato sull'hardware e si porrà dunque come una presentazione approfondita di Xbox Series X, che Microsoft sta pubblicizzando come la console più potente mai creata.

Nell'ambito dello stesso evento, tuttavia, verranno annunciati anche alcuni giochi, magari proprio quelli di cui si parlava qualche giorno fa, con una lista che include Fable e Perfect Dark.

Per quanto riguarda invece l'evento di giugno, sarà in pratica la versione digitale del tradizionale Xbox Showcase, che si sarebbe dovuto tenere nella cornice dell'E3 2020 e che magari troverà spazio nella Summer of Gaming di IGN.

Il secondo evento sarà dunque incentrato soprattutto sui giochi, delineando nel dettaglio quella che sarà la line-up di lancio di Xbox Series X ma anche le produzioni che approderanno sulla console in un secondo momento.

Come già riportato, i rumor parlano di titoli come il già citato reboot di Fable, che stando al leaker vanterà un mondo meraviglioso, in parte disegnato a mano tramite fotogrammetria e in parte generato da un sistema procedurale.

Rientrano nell'elenco tuttavia anche il già annunciato Halo Infinite, il nuovo progetto di Obsidian Entertainment, il prossimo episodio di Forza Motorsport e una grande esclusiva proveniente da uno studio giapponese.