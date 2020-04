Dragon Ball Super, ecco una soluzione ai livelli di potenza dei personaggi

I livelli di potenza hanno sempre rappresentato uno dei grandi problemi di Dragon Ball Z, figurarsi in Dragon Ball Super dove determinati personaggi sono diventati forti quanto le divinità. Oggetto di discussioni costanti da parte dei fan, i livelli di potenza degli eroi protagonisti sono stati di recente analizzati anche dalla redazione di Comicbook.com, che ha proposto una soluzione.

Per riportare l'equilibrio tra i personaggi di Dragon Ball Super, fondamentalmente non c'è in linea teorica più nulla da fare. Ormai Goku e Vegeta sono simili agli dèi, e l'Ultra Istinto ha anche peggiorato la situazione, perché pare semplicemente inarrivabile, ancora più distante del Super Saiyan con tutte le sue trasformazioni. Gohan, Piccolo e gli altri comprimari non hanno alcuna possibilità di aiutare davvero i protagonisti del manga e anime di Akira Toriyama: i recenti eventi di Moro il Divoratore di Pianeti lo hanno provato una volta per tutte.

Ecco allora la soluzione: i personaggi di Dragon Ball Super devono restare separati. Non solo Goku e Vegeta da tutti gli altri, ma anche Goku e Vegeta tra loro. Per ridare onore ed equilibrio ai Guerrieri Z e ai terrestri, è necessario che questi ultimi vivano le loro avventure e disavventure sulla Terra, non a livello galattico.

La separazione deve essere mantenuta in modo costante, altrimenti si rischiano situazioni ridicole e ripetitive in cui Goku, in ogni singolo combattimento, mette KO con due colpi nemici che hanno già sconfitto tutti i suoi amici in secondo piano. Vegeta a breve dovrebbe padroneggiare il teletrasporto: Comicbook.com suggerisce che quest'ultimo vada ad esplorare il resto dello spazio, cercando sempre maggiore potere.

E voi cosa ne pensate? Davvero è possibile riequilibrare i livelli di potenza di Dragon Ball Super? E pur volendo, è così necessario all'opera di Akira Toriyama? Mentre ci pensate attentamente, che ne direste di provare la Macchina del Tempo di Dragon Ball Z: Kakarot?