One Piece, sexy Nico Robin nel cosplay di VampyBitme

Il mondo dei cosplayer è sempre attentissimo verso l'opera di Eiichiro Oda, che offre da almeno vent'anni personaggi interessanti e affascinanti. Ecco quindi che torniamo a parlarvi di One Piece, dei suoi cosplay a tema, e in particolare di una sexy Nico Robin che potrebbe interessarvi in modo altrettanto particolare.

Nico Robin non ha di certo bisogno di presentazioni: è un membro storico della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, e il suo sogno è quello di svelare i misteri della storia del mondo (per esempio: cosa è accaduto nei Cento Anni del Grande Vuoto?). La cosplayer VampyBitme ha realizzato un costume estremamente fedele al personaggio visto nell'anime, e lo interpreta con notevole grazia.

Ecco le immagini del cosplay di sexy Nico Robin; per gli intenditori potremmo certamente accompagnarvi quello della Bunny Bulma di Dragon Ball, ma qui naturalmente si passa dall'opera di Eiichiro Oda a quella di Akira Toriyama.

Nico Robin from One Piece cosplay by VampyBitme #sexy #cosplayers pic.twitter.com/HvkLRCjqYk — Sluts and Guts (@sluts_guts) November 14, 2019