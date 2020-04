Animal Crossing: New Horizons si aggiorna due volte in poche ore: ecco cosa è cambiato

Animal Crossing: New Horizons si aggiorna due volte in poche ore: una cosa piuttosto insolita per le abitudini di Nintendo. La grande N, però, è dovuta correre ai ripari per sistemare alcuni problemi emersi in queste ore con l'evento Caccia all'Uovo. Scopriamo cosa è successo e cosa è cambiato.

Il recente esodo verso le isole di Animal Crossing: New Horizons sta mettendo un po' in crisi Nintendo che ha dovuto pubblicare due aggiornamenti, 1.1.2 e 1.1.3, a distanza di pochissime ore. Una cosa insolita per la grande N, solitamente molto attenta a pubblicare software che richiedono pochissime correzioni in corsa. Il dover aggiornare il gioco così frequentemente prima di poter avviare la partita è stato, quindi, piuttosto insolito per gli utenti Switch.

I tantissimi utenti che si sono trasferiti sull'isola del gioco in queste ore stanno esplorando ogni anfratto del codice, scovando quegli errori che sono sfuggiti ai tester di Nintendo. Con l'update 1.1.2 la grande N aveva corretto il bug degli abitanti invitati tramite Amiibo. Una volta portati sull'isola, questi presentavano due case di cui una inaccessibile. Inoltre sono stati sistemati i bug che bloccavano l'acquisto e la ricollocazione di nuovi lotti o l'acquisto di strumenti presso Dodoardo.

Con la caccia all'Uovo, invece, era sorto un nuovo problema: dopo aver scoppiato i 300 palloncini necessari a riscattare le miglia di Nook, i palloncini sparivano completamente dall'isola. Una cosa che poteva creare dei problemi, dato che durante la Caccia all'Uovo le uova servono per costruire svariate tipologie di oggetti. Con l'update 1.1.3 si corregge proprio questo errore.

Avete avuto altri problemi con il gioco in queste ore?