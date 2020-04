Paper Zelda è il crossover tra Zelda e Paper Mario che non sapevamo di volere

Il canale YouTube 64 Bits ha pubblicato recentemente un video chiamato Paper Zelda. Un lavoro talmente ispirato artisticamente e ricco di idee interessanti che è immediatamente diventato il crossover tra Zelda e Paper Mario che non sapevamo di volere così ardentemente.

In questi giorni si è fatto un gran parlare di un possibile ritorno di Paper Mario, la bellissima serie di spin off "cartacei" di Super Mario, per festeggiare i 35 anni dell'icona di Nintendo. Per chi non conoscesse la serie, Paper Mario rappresenta l'anima ruolistica dell'idraulico italiano. In questi giochi Mario vive una serie di avventure in grado di mescolare in maniera convincente le atmosfere del Regno dei Funghi con le meccaniche dei giochi di ruolo a turni.

Oltre al gameplay, a differenziare il gioco è la bellissima grafica che rappresenta Mario e soci come dei disegni su dei fogli di carta. Con tutto quello che ne consegue, come la possibilità di passare attraverso le fessure o di venire accartocciati.

Il canale YouTube 64 Bits ha preso questo stile grafico e lo ha applicato a The Legend of Zelda: il risultato è talmente ispirato e bello da vedere, che non vediamo l'ora che Nintendo prenda spunto da questi creator e realizzi qualcosa di simile.

Il video di 64 Bits è creato assemblando insieme diverse scene prese di peso dai giochi più famosi di The Legend of Zelda. C'è la luna di Clock Town, i combattimenti contro i cinghiali di Breath of the Wild e così via. Il video dura solo 1 minuto e 38 secondi, ma vale la pena vederlo per intero: sembra quasi un pitch creato per presentare il progetto a Nintendo, con tanto di idee e soluzioni di gameplay differenti.

Davvero complimenti!