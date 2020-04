Assassin's Creed Ragnarok: il "trailer d'annuncio" è solo un nemico dei Power Rangers

Il trailer d'annuncio di Assassin's Creed Ragnarok che sta circolando con sempre più forza in queste ore in realtà mostra una vecchia conoscenza dei Power Rangers: Rita Repulsa.

Il nuovo video di presentazione di Assassin's Creed Ragnarok non ha fatto il botto come avrebbe dovuto, ma in queste ore sta ricominciando a circolare con forza tra le pagine social degli appassionati.

Il video mostra il modello di un affascinate personaggio femminile, drappato di tessuti cremisi e finimenti di pelle. In mano ha uno scettro a mezzaluna infuocato. Sulla testa due grandi corna adornate da strani simboli.

Il lavoro svolto sembra quello di un professionista e la musica epica contribuisce a rendere tutto ancora più credibile. Solo che i dubbi cominciano a sorgere: possibile che Ubisoft abbia creato un logo così sciatto per uno dei suoi giochi di punta? E inoltre, corna a parte, che cosa avrebbe di nordico questo personaggio?

Inoltre il personaggio aveva comunque un aspetto familiare.

Ed ecco quindi spuntare dai ricordi di infanzia un nome: Rita Repulsa! Si tratta del nemico principale della prima serie Mighty Morphin Power Rangers del 1993, inizialmente interpretato da Machiko Soga. Nonostante il video di "Assassin's Creed Ragnarok" sia datato 29 marzo, si tratta di un clamoroso caso di pesce d'aprile.