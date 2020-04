Film Marvel rinviati: ecco la nuova data d'uscita di Black Widow, Eternals e Thor

Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder: ecco la nuova data d'uscita di tutti i film Marvel.

La chiusura dei cinema di mezzo mondo ha sconvolto i piani dei maggiori produttori cinematografici del pianeta, impossibilitati sia a girare i propri film, sia a far fare loro il solito percorso commerciale prima di consegnare i lungometraggi ai servizi in streaming.

Ecco, quindi, che Disney ha dovuto cancellare gran parte dei suoi piani per far ripartire la saga dei supereroi della Marvel esattamente da dove l'avevamo lasciata: a distruggere ogni record ai botteghini.

Il primo film a slittare è Black Widow. Il film sulla Vedova Nera arriverà nelle sale il 6 novembre 2020. Nel film si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Nei panni della Vedova Nera ci sarà, ovviamente, Scarlett Johansson, mentre la regia è affidata a Cate Shortland.

Di conseguenza Eternals, il film originariamente programmato in quella data, slitterà al 12 febbraio 2021.

A catena arrivano anche gli altri rinvii: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è ora previsto per il 7 maggio 2021, Doctor Strange and the Multiverse of Madness il 5 novembre del 2021 mentre Thor: Love and Thunder slitta addirittura 18 febbraio 2022, tra due anni.

Black Panther 2 arriverà il 6 maggio del 2022 e infine Captain Marvel 2 l'8 luglio del 2022.

Le nuove date previste per il debutto dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sono quindi le seguenti: