Streets of Rage 4: data di uscita ufficiale

Il picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4 ha finalmente una data d'uscita ufficiale: il 23 aprile 2020. La notizia si è appresa dal Nintendo eShop australiano, dove sono state condivise anche altre informazioni.

Su Nintendo Switch Streets of Rage 4 peserà 3,1 GB. Le lingue supportate saranno sette, compreso l'italiano. Giocando si potranno sbloccare più di dieci personaggi dei Streets of Rage per Megadrive, usabili poi in gioco nella loro pixel art originale. Anche le musiche dei vecchi capitoli saranno ascoltabili durante il gioco. In totale Streets of Rage 4 avrà dodici livelli.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il grande classico Streets of Rage, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle (ベア・ナックル Bea Nakkuru), consiste in una trilogia di picchiaduro famosa per il suo indimenticabile gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance. Streets of Rage 4 riprende il gameplay della trilogia originale aggiungendo nuove meccaniche, una stupenda grafica disegnata a mano e una colonna sonora strepitosa.

Una serie iconica come Streets of Rage non poteva non avere personaggi iconici: Axel, Blaze, Adam e altri veterani, uniti per ripulire le strade. Con alcune mosse nuove di zecca e brani trascinanti tutti da ascoltare, i nostri eroi sono pronti per darle di santa ragione a una banda di sventurati e inesperti criminali.