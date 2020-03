PlayStation 5 (PS5): prezzo, uscita, specifiche tecniche e tutto quello che sappiamo

PS5 è l'argomento del momento. Non me ne vogliano i fan delle console concorrenti, ma la nuova console Sony è senza dubbio la macchina next-gen più attesa, vuoi per la storia del marchio, vuoi per il successo di PS4, che è stato il punto di riferimento per tutta la passata generazione. Non sono però qui per ammorbarvi con l'ennesimo video tecnico su Teraflop ed SSD. A quello ci stanno già pensando i miei colleghi. Quello su cui voglio focalizzarmi oggi sono tutti quegli elementi di PlayStation 5 che non conosciamo e che sono, per certi versi, misteriosi. Trovate il filmato in testa all'articolo, mentre di seguito abbiamo aggiornato un vecchio articolo per darvi accesso rapidamente a tutta una serie di informazioni sulla console.

Specifiche tecniche e forma Le specifiche ufficiali si confermano piuttosto simili a quelle di Xbox Series X. Il cuore della console è ancora un SoC AMD. Il System on Chip ha un processore 8 core Zen 2 custom con frequenza variabile di 3.5GHz; la GPU RDNA 2 custom è da 10.28 TFLOPs e 36 Comput Unit a 2.23GHz, contro i 12.1TFLOPs e 52 Comput Unit a 1.825GHz di Series X. Abbiamo poi 16 GB di memoria GDDR6, tutta con una banda da 448GB/s, mentre la memoria interna anche qui è gestita da un SSD NVME. La memoria base è inferiore rispetto a quella di Xbox, ma più veloce: parliamo di un disco da 825GB e una velocità di 5.5GB/s, che passano a 8-9GB/s con i dati compressi. Anche qui si può integrare con uno slot aggiuntivo per l'SSD e attaverso il supporto ad HDD esterni tramite porte USB. Lo slot NVMe è compatibile con i dischi PC attualmente sul mercato, solo che ci vorrà un po' di tempo prima che l'attuale tecnologia raggiunga le specifiche offerte dall'SSD di PS5, quindi ci sarà bisogno di una certificazione Sony. Il disco ottico, infine, supporta i Blu-Ray 4K UHD. A livello estetico, PS5 è più enigmatica della Gioconda. Sì, sappiamo come sono fatti i dev kit mandati agli sviluppatori, ma è davvero difficile che quella si la forma finale della console. Anche se a noi non dispiacerebbe.

Retrocompatibilità La retrocompatibilità è probabilmente l'aspetto più confuso in assoluto e Sony ha fatto di tutto per rendere la questione ancora più ingarbugliata. Partiamo dalle certezze: PS5 sarà retrocompatibile per quanto riguarda i giochi PS4 e tutto ci porta a credere che questa retrocompatibilità valga per in giochi in versione fisica quanto per quelli in digitale. Ora però cominciano i mal di testa. Cerny ha dichiarato che al momento è garantita al lancio la compatibilità perfetta dei migliori 100 giochi PS4. Che significa? Che gli altri non lo saranno? Sì e no. Pare infatti che gli ingegneri Sony stiano ancora testando e ottimizzando gli altri titoli. Quindi è probabile che alla fine saranno di più e che ne vengano aggiunti altri nel corso dei mesi. Un po' come accaduto con i giochi della prima Xbox e di 360 su One negli ultimi anni, per capirci. Ma per quanto riguardi i titoli delle precedenti generazioni? Eh, su questo fronte tutto tace. Non vorrei sbilanciarci troppo, ma alla luce di alcune dichiarazioni di gente meglio informata di me, come l'onnipresente Jason Schreier di Kotaku, propenderei verso una loro assenza. Ma ehi, staremo a vedere.

PlayStation VR: ci sarà? Come? Sembra assolutamente scontata anche disponibilità di una nuova versione del caschetto per la realtà virtuale PlayStation VR che probabilmente sarà lanciata in contemporanea a PlayStation 5. Alcune indiscrezioni sembrano spingersi addirittura oltre, ipotizzando che PS5 venga venduta in bundle con PlayStation VR così da garantire la massima diffusione di questa periferica stimolando ulteriormente gli sviluppatori a supportarla con giochi esclusivi o con feature implementate in tutti i videogiochi. Troviamo credibile una voce di questo tipo, soprattutto alla luce del successo di PlayStation VR ma è ancora più interessante ipotizzare quali possano essere le nuove caratteristiche della periferica. Viste le ultime evoluzioni in campo tecnologico è possibile che il visore a realtà virtuale non abbia bisogno di rilevatori esterni per funzionare e tramite un sistema di telecamere montate direttamente su di esso, potrebbe essere in grado di tenere traccia dei movimenti della testa, e magari anche del corpo, senza l'uso di una PlayStation Camera. È persino possibile che Sony riesca a rendere il caschetto completamente senza fili così da eliminare un'altra delle grandi limitazioni dei device odierni e rendendolo in qualche modo slegato dalla console per consentire di visualizzare un contenuto dentro PlayStation VR, ad esempio un film, mentre la console viene utilizzata da qualcun'altro per giocare. È anche probabile che Sony ne approfitti per mandare definitivamente in pensione PlayStation Move dopo anni e anni di onorata carriera. Alcuni brevetti circolati in rete mostrano infatti un nuovo controller completo di un analogico e di un tracking delle dita, che può essere utilizzato anche con una sola mano oppure in coppia con un altro controller identico e che potrebbe essere affiancato al Dualshock quando le esperienze di gioco sono semplificate o meno intense.

Periferiche e accessori PlayStation VR non sarà l'unica periferica che subirà un restyling in occasione del lancio di PlayStation 5. Ogni nuova iterazione della console Sony è stata accompagnata da una revisione più o meno invasiva del DualShock, il controller proprietario di PlayStation ed è scontato che all'annuncio di PS5 vedremo anche il prossimo DualShock 5. Difficilmente la casa giapponese vorrà rompere con la tradizione per quello che concerne l'estetica, e continuerà a presentare un pad con le classiche corna, ma la nostra speranza è che in termini di ergonomia riesca a risolvere i problemi relativi al DualShock 4. Ci aspettiamo cioè di vedere dei grilletti più reattivi e più comodi da utilizzare, oltre a delle leve analogiche che non mostrino cedimenti nel rivestimento.

Ci sono un po' di brevetti in giro che sembrano confermare un design improntato alla continuità con il passato, ma a parte questo Sony non ha dato informazioni precise. A livello tecnologico si è parlato di tanti brevetti rivoluzionari e di alcune scelte interessanti, ma al momento sono due le principali novità del prossimo controller: i grilletti adattativi e una nuova gestione della vibrazione, ora molto più precisa e variabile. Per questi vi rimando al video dedicato che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi qui su Multiplayer.

Data di uscita e prezzo Capitolo data di uscita. Holiday 2020, esattamente come Xbox Series X. Quindi PS5 arriverà tra il 26 novembre, giorno del ringraziamento 2020, e la fine dell'anno corrente. Sempre che non ci siano ritardi da pandemia che, ad oggi, non mi sento di escludere completamente. Sul prezzo, vale lo stesso discorso fatto per la nuova Xbox. Si parla di cifre intorno ai 500 dollari statunitensi, con qualche oscillazione verso l'alto per quanto riguarda la conversione in euro dalle nostre parte. Le specifiche farebbero pensare a una macchina meno costosa della concorrenza. Tuttavia l'SSD di PS5 non sarà arrivato a quella velocità a costo zero, quindi non è ancora detta l'ultima parola nemmeno su questo fronte.

Giochi di lancio Infine, i giochi di lancio di PS5. Gli ultimi titoli in uscita su PS4 diamo per scontato riescano a girare anche sulla nuova macchina. E diamo per scontato anche che ci sarà una versione PS5 di Cyberpunk 2077, anche se non è detto che l'upgrade alla versione next-gen sia in questo caso gratuito. A parte i soliti nomi multipiattaforma, visto che ci viene difficile ipotizzare un lancio senza il CoD o il FIFA di turno, concentriamoci un attimo sulle esclusive. PlayStation è da sempre nota per i suoi titoli prime parti e anche in questi giorni è uno degli argomenti più caldi della console war: "Sì, magari PS5 sarà meno potente di Series X, ma di sicuro avrà giochi più belli!". Questo è grosso modo quanto sostengono gli adepti della casa giapponese. Ma al di là delle speculazioni, ad oggi non saprei dirvi quali esclusive avrà PS5. Nel senso, il giorno della sua uscita sul mercato, quale tripla A spacca mascella di uno studio first-party potremo giocare? Non lo sappiamo, però possiamo fare delle ipotesi insieme a voi. Ci aspettiamo per esempio The Last of Us Parte 2, con risoluzione e framerate migliorati, e magari anche qualche extra. E lo stesso dicasi per Ghost of Tsushima. A parte questi inevitabili porting, il candidato ideale a essere il vero pezzo da novanta al lancio è Horizon Zero Dawn 2. E per almeno tre buoni motivi: il primo è che Guerrilla Games sviluppa nuovi giochi ogni 2-3 anni, ed Horizon Zero Dawn è uscito ormai nel 2017. Tenendo conto del tempo occupato dal DLC, la fine del 2020 sarebbe in linea con i cicli produttivi della compagnia. In secondo luogo, il Decima Engine è un motore eccezionale che potrebbe fare da showcase perfetto per la capacità della nuova macchina; senza dimenticare che Horizon è un open world e Sony sta puntanto molto sulle capacità del suo SSD di rivoluzionare questa tipologia di titoli. Terzo, questa estate il primo Horizon arriverà su PC: e questo significa che il seguito potrebbe avere un pubblico più ampio desideroso di avvicinarsi a una nuova avventura. A questo punto sarebbe più difficile vedere da subito il seguito di Spider-Man, mentre per God of War 2 mi aspetto che Santa Monica si prenda un po' più di tempo per migliorare l'aspetto secondo me più critico del God of War del 2018: la varietà dei boss. Su Gran Turismo 7 non ci scommetterei un euro, a meno di un ripensamento generale del rapporto tra Sony e la Poyphony di Kazunori Yamauchi. E allo stesso modo immagino che Naughty Dog si prenderà del tempo per un eventuale reboot di Uncharted con un nuovo protagonista. Mi aspetto invece un titolo un po' più piccolino, magari un nuovo Ratchet o qualcosa in uscita direttamente da Japan Studio. E, so che sono una brutta persona, ma spero che non sia Knack 3.