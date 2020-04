DualSense di PS5 è Gogeta: un'immagine di Dragon Ball ironizza sulla nascita

Avete già dato un'occhiata al DualSense, non è vero? Si tratta del nuovo controller ufficiale di PlayStation 5, quello che (se tutto va bene) potrete impugnare entro il prossimo Natale 2020. Oggi vi sveliamo un segreto: il DualSense ha un'aura potentissima. Perché in realtà è Gogeta.

Stiamo scherzando naturalmente, meglio specificarlo prima di finire rinchiusi in una casa di cura. Semplicemente, un giocatore ha realizzato l'immagine scherzosa che trovate più avanti, e che ha collegato tra loro controller Sony e universo Dragon Ball. Il DualSense sarebbe nato dalla fusione tra DualShock 4 e controller di Xbox One, così come Gogeta nacque a sua volta dall'unione dei guerrieri Goku e Vegeta (vista in Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, e nel film Dragon Ball Super: Broly). Più nel dettaglio, Goku sarebbe il DualShock 4 e Vegeta il controller Xbox One: e qui siate voi a trarre le dovute conclusioni.

Il paragone in questione ha senso soprattutto dal punto di vista della colorazione del DualSense di PlayStation 5, che riunisce in modo armonico le tonalità nera e bianca. Ma più di mille parole vale l'immagine scherzosa che vi abbiamo proposto. Quando sarà, dunque, attenzione a come utilizzerete il DualSense. Non lanciatelo mai contro la parete di casa in un momento di frustrazione: potrebbe tornare indietro e sconfiggervi molto rapidamente. Proprio come farebbe Gogeta.

Dopo aver ironizzato sulla nascita del controller e prima di salutarci è bene ricordarvi di dare un'occhiata ai vari colori aggiuntivi del DualSense immaginati dagli utenti: chissà che Sony non vi abbia già fatto un pensierino.