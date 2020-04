Fortnite, sfide della Settimana 8 in arrivo domani 9 aprile 2020: elenco completo

Nella giornata di domani, giovedì 9 aprile 2020, gli sviluppatori di Epic Games pubblicheranno e renderanno disponibili le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2, precisamente le sfide della Settimana 8. Queste nuove missioni, che completeranno il set Avventura di Skye, sono già state svelate nelle ultime ore, e dunque ve le riportiamo.

Si tratta della solite missioni e sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2: gli sviluppatori di Epic Games le renderanno disponibili alle ore 16:00 per tutti i giocatori che avranno acquistato (o che acquisteranno tra oggi e domani) il Battle Pass della Stagione 2. Non si tratta di missioni particolarmente complesse, quanto piuttosto lunghe da portare a termine: torneremo a fare ad esse riferimento con le specifiche guide che realizzeremo nella giornata di domani.

Una volta completato il set Avventura di Skye, questo è un dettaglio che va ricordato, il giocatore avrà la possibilità di sbloccare su Fortnite Capitolo 2 il vestito esclusivo per la Skin Skye: o la divisa degli Spettri o quella delle Ombre, senza poter cambiare idea, però, in un secondo momento.

Ecco l'elenco completo con tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2.

Cerca dei forzieri nei luoghi storici

Elimina giocatori con mitragliette entro 15 metri

Colpisci 5 punti deboli consecutivi durante la raccolta dei materiali

Vola con un Choppa sotto a ponto d'acciaio viola, rossi e blu

Rinfocola un falò, consuma una mela raccolta e consuma un fungo raccolto

Atterra allo Squalo e visita l'Agenzia nella stessa partita

Metti a segno colpi alla testa con pistola su giocatori o scagnozzi

Cerca la spada di Skye in una pietra in luoghi elevati

Para danni con un Kingsman

Rimbalza sui para-cadute in partite diverse