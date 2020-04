Forza Street ha una data di uscita su Android e iOS

Forza Street, lo spin-off ispirato alla celebre serie di racing game Turn 10, ha infine una data di uscita precisa per quanto riguarda le piattaforme Android e iOS, fissata per il 5 maggio 2020.

Manca dunque meno di un mese all'arrivo di Forza Street su smartphone Android e su iPhone e iPad, un gioco d'altra parte particolarmente portato all'ambito mobile come struttura. Si tratta infatti di un racing game dalla meccanica fortemente semplificata e velocizzata come dinamiche di gameplay, che si adatta perfettamente alla fruizione su piattaforme mobile.

Lanciato inizialmente su Windows 10 come free-to-play, il gioco parte come una sorta di rebranding di Miami Street, un drag racer tecnicamente molto accessibile e arricchito da alcune caratteristiche della serie Forza.

Per quanto riguarda l'adattamento mobile, Forza Street è praticamente pronto per gli smartphone, dato anche il comparto tecnico non troppo impegnativo, sia per lo stile di gioco, che propone corse da fare "al volo" e portare a termine in "un minuto". Insomma, nonostante il titolo siamo parecchio lontani dagli standard di Forza Motorsport 7 o Forza Horizon 4, ma potrebbe essere un approdo ideale del brand Forza sul mercato mobile.