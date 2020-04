Vodafone: il coronavirus aumenta il traffico sulla rete, ma l'operatore manterrà la qualità della connessione

Vodafone ha registrato nell'ultimo mese un significativo aumento nel traffico della rete: situazione più che normale, in un simile contesto emergenziale. Il coronavirus costringe gli italiani a restare in casa, e di conseguenza questi ultimi sfruttano sempre più la rete internet, mobile e fissa.

Pare tuttavia che l'operatore riuscirà a mantenere la qualità della connessione; e qui torna in mente l'episodio dei bambini italiani che stanno proprio congestionando la rete giocando a Fortnite. Vodafone ha tenuto a ribadire come un quinto del traffico internet globale passi attraverso le proprie reti, e che l'uso delle reti mobili sia aumentato a sua volta del 15% in Europa nell'ultimo mese, con picchi del 30% in Spagna e Italia (alcuni dei paesi più colpiti dal Covid-19). Ciò è dovuto soprattutto all'adozione dello smart working su cala globale, con un'intensità prima di questo periodo sconosciuta.

Pare fortunatamente che non ci saranno ripercussioni: la rete Vodafone reggerà, perché è stata progettata proprio per supportare i picchi di utilizzo suddivisi per fasce orarie. Fino a questo momento, l'operatore ha notato che la connessione viene sfruttata soprattutto nel pomeriggio, per vedere film, serie TV o dedicarsi ai videogiochi, nonché per seguire lezioni su YouTube o organizzare videochiamate.

Il traffico di streaming ha visto aumenti del 40% per la rete mobile e del 50% per la rete fissa, in particolare. Per supportare questo nuovo stress alla connessione, Vodafone intanto ha aggiunto 4 Terabits al secondo alla capacitò massima della rete per i mesi di marzo e aprile 2020, e ha ridotto la qualità di alcuni contenuti trasmessi in streaming alla qualità standard (sacrificando HD e 4K).

Maggiori interventi potrebbero rivelarsi necessari nelle prossime settimane, e in questo caso naturalmente vi terremo aggiornati. La vostra rete Vodafone vi ha dato problemi, negli ultimi giorni? Avete notato malfunzionamenti di qualche tipo?