PS5: DualSense ha il jack per le cuffie, Naughty Dog e Andrea Pessino commentano il controller

DualSense, il controller di PS5, ha il jack per le cuffie, questa la conferma che non è ancora arrivata proprio per canali ufficiali ma che può considerarsi quasi tale essendo giunta da un product manager di PlayStation, mentre la periferica raccoglie consensi anche da alcuni sviluppatori, in particolare i soliti Naughty Dog e Andrea Pessino.

Per quanto riguarda il jack, dovrebbe trattarsi della normale presa per le cuffie, cosa che dunque garantirebbe la compatibilità con qualsiasi headset per PS4 standard. Si tratta, in effetti, di un'inclusione alquanto logica, ma visto che le immagini non mostravano precisamente questa caratteristica del controller, allora in molti hanno sollevato dubbi sulla sua presenza o meno.

In attesa di immagini più esplicative, ci fidiamo dunque della conferma da parte di Toshimasa Aoki, product manager di PlayStation che è stato citato anche dal noto analista di mercato Daniel Ahmad, il quale ha confermato che il jack è presente ed è possibile dunque collegare gli headset di PS4.

Grande accoglienza per il DualSense da parte di Naughty Dog, ovviamente sempre in prima linea nel supportare via social le novità Sony, con Robert Krekel che ha riferito di "opportunità molto interessanti" che provengono dall'integrazione delle funzioni audio all'interno del controller, insieme alla tecnologia con feedback aptico.

Anche Andrea Pessino continua a dichiarare amore per PS5 e ora anche per il controller, riferendo come sia "pura grandiosità" e che per capirlo in pieno bisogna "provarlo", anche nel senso di sensazione tattile, riferendosi anche lui probabilmente al nuovo sistema di feedback.

Abbiamo visto in poche ore come il DualSense di PS5 abbia fatto il record di like fra Twitter e Instagram, mentre modelli creati dagli utenti hanno già mostrato il controller in vari colori.

Confirmation on Dualsense still having a headphone jack. https://t.co/CqKwk3F8pW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 8, 2020

Very stoked about the new controller for PS5. Lots of very cool opportunities integrating audio with haptic feedback. Got to play around with a prototype a long time ago and possibilities are very exciting. https://t.co/VdPsCkeuEG — Robert Krekel (@robkrekel) April 7, 2020