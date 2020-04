PS5: il controller DualSense in vari colori, nei modelli creati dagli utenti

Il controller DualSense di PS5 sta già spopolando sui social e un'altra dimostrazione di come la periferica Sony abbia già catturato l'attenzione di molti utenti sono i tanti mockup creati che tentano di immaginare i diversi colori in cui il dispositivo potrebbe presentarsi sul mercato.

Abbiamo infatti visto il DualSense bianco, ma è facile aspettarsi che Sony abbia intenzione di distribuirlo sul mercato in diversi colori, magari in un secondo momento e quando PS5 avrà già iniziato a diffondersi. I primi modelli creati dagli utenti hanno riguardato la colorazione nera, che è quella più classica per quanto riguarda i controller PlayStation, ma come abbiamo visto le possibilità si ampliano sensibilmente col passare del tempo.

D'altra parte, anche la versione base bianca è caratterizzata in verità da una doppia colorazione che lascia intuire tante possibili combinazioni. Inoltre, le ampie superfici bianche fanno pensare che quelle stesse parti possano assumere le diverse colorazioni, con risultati particolarmente interessanti.

Vediamo dunque alcuni esempi di modelli creati dagli utenti, che vanno dalle scelte più standard a quelle più strane e anche ridicole, a dimostrazione delle reazioni sempre molto vivaci dell'utenza alle comunicazioni di Sony sulle novità in arrivo per PS5. D'altra parte, abbiamo visto come il DualSense abbia fatto già impazzire i social.

PS5 Controller recolor v2 (Dark mode with classic logo and face buttons) ⠀ pic.twitter.com/AdpiTwDMeG — Espacio (@espacioninja) April 7, 2020

Made a few trash mockups in Photoshop of some colors with DualSense just outta curiosity pic.twitter.com/V067kdMXuO — Balvin | YNW Maui (@LordBalvin) April 7, 2020

some more just for fun including those color schemes that are always on sale that no one wants pic.twitter.com/2lnu1u2Eo8 — fleshmonk (@thefleshmonk) April 7, 2020

I think it looks cool, but I have to admit that I'm surprised to see Sony leaning so hard on this whole "everything is pizza" marketing direction. #Dualsense pic.twitter.com/0L4QyxGrpU — bill.kiley@gmail.com (@Billtron209) April 7, 2020