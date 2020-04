The Last Campfire: video gameplay commentato per il nuovo gioco dagli autori di No Man's Sky

The Last Campfire è tornato a mostrarsi, durante l'Inside Xbox di ieri sera, con un nuovo video di gameplay, in questo caso commentato dagli sviluppatori Hello Games, autori anche di No Man's Sky.

Il gioco si basa su uno strano equilibrio fra la carineria del protagonista e di vari aspetti e un certo tono inquietante e malinconico delle ambientazioni, delle sorte di antiche rovine misteriose in cui Ember, il personaggio principale, si ritrova a vagare cercando di capire chi sia e cosa ci faccia in tale posto.

C'è un narratore che racconta parte della storia e introduce gli eventi illustrati nel gioco. Sembra piuttosto chiaro che Ember non si trovi in un luogo del tutto sicuro, pertanto deve in qualche modo lottare o comunque impegnarsi per cercare di uscire da tale posto o tentare comunque di trovare una strada per tornare a casa, ovunque questa sia.

Steve Burgess di Hello Games illustra dunque diverse caratteristiche di The Last Campfire in questo nuovo video mostrato durante l'evento Microsoft di ieri sera, insieme all'art director Chris Simons, a spiegare qualcosa delle idee alla base della struttura del gioco e dello stile utilizzato.

The Last Campfire è una sorta di adventure in terza persona che mischia elementi da avventura classica al puzzle game, con la necessità di risolvere vari enigmi per avanzare all'interno delle ambientazioni e scoprire nuove aree dello strano mondo di gioco.

The Last Campfire è stato annunciato ai Game Awards 2018 per la prima volta, ed è poi tornato a mostrarsi in video lo scorso marzo. Il gioco è atteso su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.