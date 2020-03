The Last Campfire, il nuovo gioco degli autori di No Man's Sky torna a mostrarsi in video

The Last Campfire si è mostrato in un nuovo trailer in occasione del Nintendo Indie World di oggi, portando con sé la conferma dell'uscita del nuovo gioco degli autori di No Man's Sky su varie piattaforme, nella fattispecie PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.



The Last Campfire è sviluppato da Hello Games, il team di No Man's Sky e in particolare da alcuni ex-membri di Frontier che avevano creato la serie LostWinds, il cui stile particolare e atmosfere eteree traspaiono anche in questo nuovo gioco, come risulta evidente anche nel trailer riportato qui sopra.



Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma quantomeno arriva la conferma sulle varie piattaforme su cui è previsto, presentandosi dunque come un multipiattaforma pieno. Si tratta di un'affascinante avventura nella quale controlliamo una creatura chiamata Ember, che si ritrova all'interno di una misteriosa e labirintica ambientazione fatta di antiche e misteriose rovine e abitata da varie presenze.



Ember deve cercare la strada di casa risolvendo enigmi e puzzle, nel frattempo cercando anche di trovare il senso della propria esistenza, perduta all'interno della misteriosa ambientazione che sembra celare numerosi segreti. "Al cuore, questa è una storia di ritrovamento della speranza in un mondo evidentemente desolato", hanno affermato gli Hello Games al riguardo.