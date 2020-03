Call of Duty: Warzone, modalità Solo aggiunta con il nuovo aggiornamento

Call of Duty: Warzone si è aggiornato con l'aggiunta della modalità Solo, che consente dunque di entrare in battaglia anche in solitaria e non necessariamente all'interno di una squadra, consentendo dunque una nuova soluzione di gioco con l'arrivo della prima playlist aggiornata.



Il battle royale gratuito di Activision ha dunque ricevuto il primo aggiornamento, che in effetti era previsto proprio per oggi. Tra le novità di maggiore rilievo c'è dunque la modalità Solo, che si aggiunge alla standard Trio con cui è stato lanciato inizialmente Call of Duty: Warzone.



In questo modo è possibile prendere parte alla battaglia in solitario, invece che in squadre di tre, anche se era possibile in precedenza anche disabilitare il riempimento automatico degli slot della squadra, ma mantenendo un problema di bilanciamento a causa della presenza di squadre di tre contro altre composte da giocatori da soli o in coppia.



Con Solo, dunque, la situazione si bilancia mettendo tutti in solitaria, ovvero tutti contro tutti. Non è ancora chiaro se questa sia destinata ad essere una modalità stabile, ovvero presente costantemente in Call of Duty: Warzone, o se sia un'opzione a tempo limitato che può essere rimossa successivamente dopo questo periodo di prova, attendiamo ulteriori informazioni da parte di Infinity Ward.



Il nuovo aggiornamento di questa settimana era peraltro atteso per apportare 4 correzioni importanti allo sparatutto battle royale di Activision, che però passano alquanto in secondo piano rispetto a questa nuova introduzione. Peraltro, nell'attuale situazione difficile in cui si trova l'Italia, molti giocatori si sono dedicati a Call of Duty: Warzone nella loro quarantena in casa, determinando un boom di connessioni.