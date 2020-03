The Good Life annunciato anche per Nintendo Switch

Durante l'appena terminato Indie World di Nintendo è stato annunciato che The Good Life, il nuovo gioco di SWERY65, già autore di Deadly Premonition, uscirà anche su Nintendo Switch nel 2020, probabilmente in contemporanea con le altre versioni.



Finanziato grazie a una campagna Kickstarter di successo, The Good Life racconta le vicissitudini di Naomi, fotografa di New York, che deve ripagare un debito accumulato in seguito a uno scandalo non meglio definito. Per farlo decide di realizzare un reportage di Rainy Woods, un villaggio dell'Inghilterra rurale, lontano "cinque ore d'autobus" da Londra.



A Rainy Woods non c'è internet, i telefoni non prendono, non ci sono discoteche e non c'è Starbucks. Però le pecore girano libere e la notte succede qualcosa di davvero strano: gli abitanti si trasformano in animali. Nonostante il suo profondo disprezzo per la vita di campagna, per Naomi è un'occasione d'oro per scattare qualche foto e rifarsi un nome con il suo editore. In fondo si trova nel villaggio più felice del mondo, a detta dei suoi abitanti... eppure le cose non sono proprio come sembrano.



The Good Life è stato annunciato anche per PC, Xbox One e PS4.